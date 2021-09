Hoffmann Green publie ses résultats semestriels 2021

- Forte progression des volumes de ciments vendus au cours du 1er semestre 2021 : 1.875 tonnes, soit des volumes supérieurs aux volumes vendus sur l'ensemble de l'exercice 2020

- Progression du carnet de commandes à plus de 200.000 tonnes de ciment, soit + 29% par rapport à la fin de l'exercice 2020

- Poursuite de l'exécution du plan stratégique industriel : construction de H2 en ligne avec les prévisions et identification de plusieurs terrains pour H3

- Accélération de la stratégie logistique avec un projet de silos de stockage sur le port de La Rochelle (17)

- Bilan financier solide avec des capitaux propres supérieurs à 62 M€ et une trésorerie disponible de plus de 50 M€

- Extension de la gamme de ciments décarbonés avec le lancement de H-IONA, le ciment le plus décarboné du marché en Europe répondant à la norme NF EN 15743 et disposant du marquage CE



Chaillé-sous-les-Ormeaux, le 20 septembre 2021, 7h30 CEST - Hoffmann Green Cement Technologies (ISIN : FR0013451044, Mnémo : ALHGR) (« Hoffmann Green » ou la « Société »), pionnier du ciment décarboné, annonce aujourd'hui ses résultats pour le 1er semestre 2021, clos le 30 juin 2021. Le Conseil de Surveillance de la Société s'est réuni le 17 septembre 2021 et a examiné les comptes au 30 juin 2021 arrêtés par le Directoire.