Hoffmann Green publie ses résultats semestriels 2020

- Poursuite du développement industriel : extension du site H1 achevée, permis de construire pour H2 déposé, examen de sites pour H3 en cours

- Reprise commerciale active à la fin du 1er semestre et au début du 2nd semestre

- Confirmation du plan industriel visant à produire 550.000 tonnes de ciments d'ici 2024

- Renforcement du carnet de commandes à date

- Maintien des objectifs financiers, décalés d'un an en raison de la pandémie de Covid-19

- Situation financière solide, avec des capitaux propres supérieurs à 66 M€ en dépit des effets de la Covid-19 sur l'activité opérationnelle et le résultat financier