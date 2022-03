Hoffmann Green publie ses résultats 2021

• Bonne dynamique commerciale :

• Multiplication par 5 des volumes vendus s’établissant à plus de 10 000 tonnes (vs 1 775 tonnes en 2020) ;

• Carnet de commandes supérieur à 200 000 tonnes à fin 2021, +29% vs. décembre 2020.

• Exécution du plan industriel conforme au calendrier :

• Poursuite des travaux de H2 ;

• Signature du terrain sur le port de La Rochelle pour des silos de

stockage.

• Franchissement de nouveaux jalons R&D :

• Elargissement de la gamme produits avec le lancement de

H- IONA, le ciment le plus décarboné du marché européen ;

• Ciment H-UKR devient le 1er ciment sans clinker au monde à être validé sous ATEx de cas A par le CSTB ;

• Extension géographique de la propriété intellectuelle.

• Situation financière solide, renforcée grâce au succès de l’augmentation de capital, capitaux propres supérieurs à 81 M€



Si vous souhaitez recevoir en temps réel toutes les communications financières de la société, il vous est possible de vous inscrire directement par mail à l'adresse suivante : ciments-hoffmann@newcap.eu