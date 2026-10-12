 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Hoffmann Green poursuit sa collaboration avec la World Cement Association pour promouvoir ses technologies de ciment 0% clinker à l'international
information fournie par Boursorama CP 12/10/2026 à 18:00

Ajouter Boursorama à vos sources

Si vous souhaitez recevoir en temps réel toutes les communications financières de la société, il vous est possible de vous inscrire directement par mail à l'adresse suivante : ciments-hoffmann@newcap.eu

Chaillé-sous-les-Ormeaux, le 12 octobre 2026 – 18h00 CEST : Hoffmann Green Cement Technologies (ISIN : FR0013451044, Mnémo : ALHGR) (« Hoffmann Green Cement » ou la « Société »), acteur industriel engagé dans la décarbonation du secteur de la construction qui conçoit et commercialise des ciments innovants sans clinker, annonce la poursuite de sa collaboration avec la World Cement Association (WCA), organisation internationale de référence de l'industrie cimentière.

Valeurs associées

HOFFMANN GREEN CEMENT TEC.
3,5800 EUR Euronext Paris -1,24%

1 commentaire

  • 12 octobre 19:20

    des courbettes ! nous on veut du chiffre !!

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
EUTELSAT
1,689 +23,33%
CAC 40
7 873,11 +0,58%
Pétrole Brent
106,55 +0,24%
HAFFNER ENERGY
0,748 -2,86%
TOTALENERGIES
80,17 +0,35%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank