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Hoffmann Green poursuit la diversification de ses marchés avec la signature d’un partenariat avec Terrena, groupe coopératif agricole de premier plan dans le Grand Ouest
information fournie par Boursorama CP 14/09/2026 à 08:00
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Chaillé-sous-les-Ormeaux, le 14 septembre 2026 – 8h00 CEST : Hoffmann Green Cement Technologies (ISIN : FR0013451044, Mnémo : ALHGR) (« Hoffmann Green Cement » ou la « Société »), acteur industriel engagé dans la décarbonation du secteur de la construction qui conçoit et commercialise des ciments innovants sans clinker, annonce la signature d’un partenariat avec Terrena, groupe coopératif agricole de premier plan dans le Grand Ouest.

Basée à Ancenis (44), Terrena est l’un des principaux groupes coopératifs agricoles du Grand Ouest, réunissant 17 000 exploitations adhérentes, 13 000 collaborateurs et 118 magasins. Fortement ancrée dans les Pays de la Loire et le Grand Ouest, la coopérative intervient de la production agricole à la transformation et à la commercialisation des produits alimentaires, à travers des marques reconnues telles que La Nouvelle Agriculture®, Père Dodu, Tipiak ou Ackerman. Au cœur des filières agricoles et agroalimentaires, Terrena fait le lien entre agriculteurs, industriels et distributeurs. Engagée dans une démarche d’« Agriculture à Impacts Positifs », elle œuvre à accélérer la transition vers une agriculture plus durable et résiliente.

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