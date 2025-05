Hoffmann Green: partenariat avec Norske Skog Golbey information fournie par Cercle Finance • 12/05/2025 à 12:03









(CercleFinance.com) - Hoffmann Green Cement Technologies annonce la signature d'un partenariat stratégique avec Norske Skog Golbey, acteur majeur de la papeterie à base de fibres recyclées et premier recycleur de papier en France.



Dans ce cadre, Hoffmann Green et cette filiale du groupe norvégien Norske Skog implantée dans les Vosges, visent à transformer les cendres papetières et à les valoriser en ressources pour la fabrication de ciment 0% clinker.



'Ce partenariat démontre que la coopération entre industries est une formidable source d'innovation environnementale', commente Julien Blanchard et David Hoffmann, co-fondateurs de la société conceptrice de ciments fortement décarbonés.





