Hoffmann Green obtient la certification Saoudienne SQM, une nouvelle reconnaissance internationale majeure illustrant la qualité de ses solutions disruptives

Chaillé-sous-les-Ormeaux, le 29 janvier 2026 – 8h00 CET : Hoffmann Green Cement Technologies (ISIN : FR0013451044, Mnémo : ALHGR) (« Hoffmann Green Cement » ou la « Société »), acteur industriel engagé dans la décarbonation du secteur de la construction qui conçoit et commercialise des ciments innovants sans clinker, annonce l’obtention de la certification Saudi Quality Mark (SQM) délivrée par l’organisme saoudien de normalisation et de certification, la Saudi Standards, Metrology and Quality Organization (SASO).



Si vous souhaitez recevoir en temps réel toutes les communications financières de la société, il vous est possible de vous inscrire directement par mail à l'adresse suivante : ciments-hoffmann@newcap.eu