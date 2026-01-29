 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Hoffmann Green obtient la certification Saoudienne SQM, une nouvelle reconnaissance internationale majeure illustrant la qualité de ses solutions disruptives
information fournie par Boursorama CP 29/01/2026 à 08:00

Chaillé-sous-les-Ormeaux, le 29 janvier 2026 – 8h00 CET : Hoffmann Green Cement Technologies (ISIN : FR0013451044, Mnémo : ALHGR) (« Hoffmann Green Cement » ou la « Société »), acteur industriel engagé dans la décarbonation du secteur de la construction qui conçoit et commercialise des ciments innovants sans clinker, annonce l’obtention de la certification Saudi Quality Mark (SQM) délivrée par l’organisme saoudien de normalisation et de certification, la Saudi Standards, Metrology and Quality Organization (SASO).

Si vous souhaitez recevoir en temps réel toutes les communications financières de la société, il vous est possible de vous inscrire directement par mail à l'adresse suivante : ciments-hoffmann@newcap.eu

Valeurs associées

HOFFMANN GREEN CEMENT TEC.
4,700 EUR Euronext Paris 0,00%

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank