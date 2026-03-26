Hoffmann Green maintient ses ambitions à horizon 2030
information fournie par Zonebourse 26/03/2026 à 08:45
L'Ebitda 2025 ressort à -9 MEUR, contre -0,7 MEUR en 2024. Cette évolution reflète l'effort de montée en cadence des volumes, indispensable pour atteindre la taille critique et enclencher l'optimisation des coûts grâce à la massification. Ce passage obligé du décollage industriel, engagé en 2025, se traduit par des effets positifs tangibles depuis le 1er janvier 2026.
Grâce aux économies d'échelle liées à la progression des volumes combinées aux actions engagées fin 2025 sur les achats, les négociations fournisseurs et le pilotage opérationnel, la société a significativement amélioré sa structure de coûts, se traduisant mécaniquement par une amélioration du levier opérationnel, dont les effets sont visibles dès le début de l'année 2026. La société estime des économies liées à la massification de l'ordre de 5 à 8 MEUR dès 2026.
Cette optimisation se poursuivra encore en 2027 et les années suivantes avec l'augmentation continue des volumes. Forte de ces avancées, Hoffmann Green concentre ses efforts sur le développement commercial pour une atteinte du break-even opérationnel d'ici la fin 2027 selon la progression des volumes.
Sur cet exercice 2025, le résultat opérationnel Courant s'établit à -13,2 MEUR, contre -4,9 MEUR l'exercice précédent.
Le groupe spécialisé dans la production et la commercialisation de ciment décarboné affiche une perte nette 2025 à 14,8 MEUR contre 5 MEUR un an plus tôt.
En outre, en 2025, Hoffmann Green a franchi un cap avec 50 716 tonnes de ciment décarboné 0% clinker commercialisées, soit plus de trois fois les volumes de 2024 (16 269 tonnes). Cette montée en puissance industrielle se traduit également par un impact environnemental significatif : depuis 2021, plus de 57 000 tCO?eq ont été évitées, soit l'équivalent d'environ 6 000 allers-retours Paris-New York en avion ou de 7 000 foyers français chauffés pendant un an.
Perspectives 2026 : croissance accélérée dans un contexte d'optimisation des coûts
Hoffmann Green poursuit son excellente dynamique commerciale avec un très bon niveau d'activité en début d'année 2026 puisque le premier trimestre 2026 est déjà comparable à l'ensemble des volumes générés en 2024.
Côté perspectives, la société réaffirme ainsi son objectif de production de 100 000 tonnes de ciment 0% clinker en 2026.
Parallèlement, elle renforce sa stratégie de valorisation des crédits carbone via la nomination d'un responsable dédié à leur commercialisation Ce troisième pilier du modèle d'affaires du groupe constitue à la fois un levier de revenus et un accélérateur stratégique. Il contribue au déploiement des ciments 0% clinker, à préserver la compétitivité des solutions proposées et à soutenir le financement de la R&D de nouveaux ciments décarbonés, la Société disposant d'un stock disponible estimé à environ 2,5 MEUR.
Forte des avancées 2025 et de la dynamique très positive du début d'année 2026, Hoffmann Green réaffirme également sa feuille de route stratégique et ses ambitions à horizon 2030 :
- déploiement industriel avec la construction de H3 à horizon 2027-2028 en région Rhône-Alpes ;
- production d'environ 1 000 000 tonnes à horizon 2030 combinant les 3 sites (H1, H2, H3) pour absorber la montée en puissance de son carnet de commandes au cours des prochains trimestres ;
- accélération de la dynamique commerciale en France et à l'international : 150 MEUR de revenus à horizon 2030, avec la signature de 5 contrats de licences supplémentaires à l'international ;
- poursuite de la recherche et développement avec 6 ciments 0% clinker homologués à base de multiples co-produits industriels.
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