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Hoffmann Green lance une augmentation de capital de 6 millions d'euros
information fournie par Zonebourse 18/06/2026 à 18:25

Le pionnier du ciment décarboné sans clinker a annoncé le lancement d'une augmentation de capital par placement privé d'un montant cible d'environ 6 millions d'euros. Réalisée via la construction accélérée d'un livre d'ordres, l'opération bénéficie déjà d'engagements de souscription fermes de la part d'investisseurs institutionnels à hauteur de 4,4 MEUR.

Le prix des actions nouvelles est fixé à 3,70 EUR, ce qui représente une décote de 7,7% par rapport à la moyenne des cours pondérée par les volumes (VWAP) des trois derniers jours de bourse. Le livre d'ordres sera clôturé le 19 juin 2026 avant l'ouverture des marchés.

Une croissance des volumes supérieure à 100%

Cette levée de fonds intervient dans un contexte de forte accélération industrielle pour la tech verte vendéenne. Hoffmann Green prévoit de livrer plus de 40 000 tonnes de ciment au premier semestre 2026, contre 19 640 tonnes un an plus tôt, soit une hausse spectaculaire de 104%. Cette dynamique permet aux cofondateurs, Julien Blanchard et David Hoffmann, de confirmer avec confiance leur objectif annuel de 100 000 tonnes commercialisées en 2026.

D'un point de vue financier, cette massification de la production commence à générer des économies d'échelle substantielles. Grâce à un meilleur pouvoir de négociation sur ses achats de matières premières, le groupe anticipe des gains significatifs sur ses coûts matières, estimés entre 5 et 8 MEUR sur l'ensemble de l'exercice 2026.

Les fonds levés seront stratégiquement alloués à trois axes majeurs : soutenir le besoin en fonds de roulement (BFR), financer les premières étapes logistiques et industrielles de "H3", le futur site de production de l'entreprise, et à poursuivre les investissements en R&D, notamment pour soutenir le déploiement commercial de sa toute nouvelle technologie H-CLAY axée sur la valorisation de l'argile.

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HOFFMANN GREEN CEMENT TEC.
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