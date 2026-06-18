Hoffmann Green lance une augmentation de capital d’un montant d’environ 6 M€ pour soutenir la montée en puissance de son activité

• Lancement d’une augmentation de capital pour accompagner la montée en puissance, préparer les premières étapes du futur site H3 et soutenir les capacités R&D de la Société :

- Placement Privé destiné à des investisseurs qualifiés d’environ 6 M€

- Engagement de souscription d’investisseurs institutionnels à hauteur de 4,4 M€

- Clôture du Placement Privé le 19 juin 2026 avant ouverture du marché, sous réserve d’une clôture anticipée

- Prix par action de 3,70 €, représentant une décote de 7,7% par rapport au VWAP 3 jours

• Accélération historique des volumes avec plus de 40 000 tonnes de ciment 0% clinker attendues au 1er semestre 2026, à comparer aux 19 640 tonnes produites au 1er semestre 2025 (+104%)

• Confirmation de l’objectif de 100 000 tonnes commercialisées en 2026, succès de la diversification des marchés adressés et poursuite de la forte dynamique de partenariats industriels et commerciaux en France et à l’international

• Effets tangibles de la massification, avec des gains significatifs sur les coûts matières, estimés entre 5 M€ et 8 M€ en 2026





Julien BLANCHARD et David HOFFMANN, Co-fondateurs de Hoffmann Green Cement Technologies, déclarent : « Hoffmann Green franchit une étape structurante de son développement. Avec plus de 40 0001 tonnes attendues au premier semestre 2026, à comparer aux 19 640 tonnes produites au 1er semestre 2025, notre trajectoire de croissance connaît une accélération historique ».