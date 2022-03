Hoffmann Green lance la construction de sa centrale à béton R&D sur le site de Bournezeau

• Centrale à béton 4.0 éco-responsable pour développer des formulations bétons à base de ciments 0% clinker Hoffmann Green

• Internalisation des essais de R&D pour les futures technologies afin de gagner en autonomie, en indépendance et en rapidité

• Investissements de 1,5 M€ financés sur fonds propres



Chaillé-sous-les-Ormeaux, le 24 mars 2022 – 18h00 CET : Hoffmann Green Cement Technologies (ISIN : FR0013451044, Mnémo : ALHGR) (« Hoffmann Green Cement » ou la « Société »), acteur industriel engagé dans la décarbonation du secteur de la construction qui conçoit et commercialise des ciments innovants sans clinker, annonce le lancement de la construction de sa centrale à béton R&D sur le site de Bournezeau.



