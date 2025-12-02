 Aller au contenu principal
Hoffmann Green intensifie son partenariat avec EDYCEM dans le béton 0% clinker
information fournie par Zonebourse 02/12/2025 à 18:29

Hoffmann Green Cement Technologies annonce un renforcement de sa collaboration avec EDYCEM, filiale béton du Groupe Herige, afin d'accroître dès 2026 les volumes de béton 0% clinker distribués dans le réseau de centrales du partenaire. Cette montée en puissance s'inscrit dans la démarche Vitaliss, qui vise à réduire l'empreinte carbone des bétons d'EDYCEM.

'L'accélération de notre collaboration dès 2026 renforce notre capacité à générer des volumes industriels significatifs, tout en contribuant profondément à la décarbonation du secteur', ont commenté Julien Blanchard et David Hoffmann, cofondateurs de l'entreprise.

Olivier Collin, directeur général d'EDYCEM, estime que ce partenariat permet 'd'accélérer le développement des bétons Vitaliss scorés A+ 0% clinker' et d'offrir des solutions conformes aux standards environnementaux les plus exigeants.

Valeurs associées

HOFFMANN GREEN CEMENT TEC.
3,9750 EUR Euronext Paris -1,12%
