Hoffmann Green intensifie son partenariat avec EDYCEM dans le béton 0% clinker
information fournie par Zonebourse 02/12/2025 à 18:29
'L'accélération de notre collaboration dès 2026 renforce notre capacité à générer des volumes industriels significatifs, tout en contribuant profondément à la décarbonation du secteur', ont commenté Julien Blanchard et David Hoffmann, cofondateurs de l'entreprise.
Olivier Collin, directeur général d'EDYCEM, estime que ce partenariat permet 'd'accélérer le développement des bétons Vitaliss scorés A+ 0% clinker' et d'offrir des solutions conformes aux standards environnementaux les plus exigeants.
Valeurs associées
|3,9750 EUR
|Euronext Paris
|-1,12%
A lire aussi
-
La justice a ordonné mardi à la région Auvergne-Rhône-Alpes de verser à un centre culturel de Villeurbanne des subventions supprimées en 2021, sous la présidence de Laurent Wauquiez, à la suite d'une polémique sur un festival antifasciste. La Région "fait évidemment ... Lire la suite
-
En plein débat sur sa nationalisation, ArcelorMittal montre le fruit d'un gros investissement dans le Nord
ArcelorMittal, dont l'Assemblée nationale a voté la nationalisation des actifs français fin novembre, a présenté mardi ses nouvelles lignes de production d'aciers électriques dans le Nord, un segment d'avenir, la preuve selon lui qu'il mise toujours sur la France. ... Lire la suite
-
Il avait gravi à toute vitesse les échelons au RN, qui avait fait de sa ville Fréjus une vitrine: devenu très discret depuis deux ans et des soupçons de malversations, David Rachline a renoncé mardi à sa vice-présidence du parti. Conseiller municipal à 20 ans, ... Lire la suite
-
Des centaines de manifestants et des recours devant le tribunal administratif n'y auront rien changé: un troupeau de vaches, pourtant vaccinées contre la dermatose nodulaire contagieuse (DNC) a été abattu mardi dans une ferme du Doubs. Les forces de l'ordre ont ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer