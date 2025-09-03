Hoffmann Green : hausse historique des volumes de production au premier semestre

(AOF) - Au cours du premier semestre 2025, le chiffre d’affaires de Hoffmann Green s’établit à 3,5 millions d'euros, en hausse de 8% par rapport au premier semestre 2024. La progression du niveau d’activité au cours du semestre écoulé s’explique par la forte croissance des volumes de ciments vendus qui composent exclusivement le chiffre d’affaires semestriel 2025. En revanche, l'Ebitda sur ce semestre est négatif à s'élève 5,7 millions d'euros, en repli par rapport au premier semestre 2024 : -3,1 millions d'euros.

Ce recul s'explique par la composition du chiffre d'affaires qui diffère par rapport à l'an dernier. En effet, le chiffre d'affaires du premier semestre 2024 était constitué aux deux tiers de la facturation d'un droit d'entrée dans le cadre du développement international, permettant d'obtenir un niveau de marge sensiblement supérieur à celui issu de la vente directe de ciments. Les frais liés au développement commercial et aux charges d'exploitation augmentent donc par rapport à celles du premier semestre 2024.

Sur les six premiers mois de l'année 2025, la société affiche une perte opérationnelle courante à 7,8 millions d'euros contre une perte de 5 millions d'euros un an avant. La variation sur un an résulte de l'évolution de l'Ebitda et de la hausse des dotations aux amortissements.

La perte nette sur ce semestre s'élève à à 8,4 millions d'euros.

En outre, les volumes produits atteignent 19 640 tonnes au premier semestre 2025, contre 7 833 tonnes au premier semestre 2024, soit une multiplication par 2,5. La société surperforme ainsi dès le premier semestre 2025 l'ensemble des volumes réalisés en 2024 (16 269 tonnes). " Cette dynamique se matérialise par l'approvisionnement de plus de 130 chantiers sur l'ensemble du territoire national au cours du semestre, dépassant 60 000 m3 de béton formulé avec du ciment 0% clinker livrés par plus de 10 000 camions-toupies ", souligne le spécialiste de la décarbonation dans le secteur de la construction.

Comme annoncé en février 2025, la société a établi de nouveaux objectifs commerciaux et opérationnels remplaçant les précédents indicateurs financiers qui avaient été définis à fin 2026. Ainsi, elle a communiqué une nouvelle feuille de route stratégique et des objectifs de développement à horizon 2030.

Le groupe anticipe notamment une accélération de la dynamique commerciale en France et à l'international : 150 millions de revenus à horizon 2030, avec la signature de 5 contrats de licences supplémentaires à l'international.

