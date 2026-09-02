Hoffmann Green franchit une étape majeure aux États-Unis avec la réalisation d’un premier chantier en béton 0% clinker

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Chaillé-sous-les-Ormeaux, le 2 septembre 2026 – 8h00 CEST : Hoffmann Green Cement Technologies (ISIN : FR0013451044, Mnémo : ALHGR) (« Hoffmann Green Cement » ou la « Société »), acteur industriel engagé dans la décarbonation du secteur de la construction qui conçoit et commercialise des ciments innovants sans clinker, annonce la réalisation de son premier chantier aux États-Unis en béton 0% clinker Hoffmann Green, une étape stratégique dans le déploiement de ses technologies sur le marché américain.





Thomas Atkinson, Directeur des affaires internationales d’Hoffmann Green, déclare : « La réalisation de ce premier chantier en béton 0% clinker aux États-Unis marque notre entrée dans une nouvelle phase de notre développement américain. Nous sommes particulièrement fiers d’avoir pu mettre en œuvre notre technologie aux côtés de Marquis INC, un partenaire industriel de premier plan, engagé dans le développement de solutions bas carbone et disposant d’un important potentiel de développement d’infrastructures. Cette première réalisation démontre la capacité de nos ciments à répondre aux exigences du marché américain et constitue une référence structurante pour la poursuite de notre développement sur ce territoire. »