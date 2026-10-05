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Hoffmann Green et le CSTB renforcent leur collaboration pour élargir les applications des ciments 0% clinker et accélérer le développement de nouvelles technologies
information fournie par Boursorama CP 05/10/2026 à 18:00

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Chaillé-sous-les-Ormeaux, le 5 octobre 2026 – 18h00 CEST : Hoffmann Green Cement Technologies (ISIN : FR0013451044, Mnémo : ALHGR) (« Hoffmann Green Cement » ou la « Société »), acteur industriel engagé dans la décarbonation du secteur de la construction qui conçoit et commercialise des ciments innovants sans clinker, annonce le renouvellement pour trois années supplémentaires de son partenariat stratégique avec le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB).

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