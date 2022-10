Hoffmann Green et Eiffage Génie Civil bâtissent le 1er site de recyclage de laine de verre à base de béton 0% clinker Hoffmann pour le compte d’Isover

Chaillé-sous-les-Ormeaux, le 3 octobre 2022 – 8h00 CEST : Hoffmann Green Cement Technologies (ISIN : FR0013451044, Mnémo : ALHGR) (« Hoffmann Green Cement » ou la « Société »), acteur industriel engagé dans la décarbonation du secteur de la construction qui conçoit et commercialise des ciments innovants sans clinker, participe, en collaboration avec Eiffage Génie Civil, à la construction d’un prototype industriel dédié au recyclage de laine de verre de déconstruction pour le compte d’Isover, leader de l’isolation durable des bâtiments et filiale du groupe Saint-Gobain.



Si vous souhaitez recevoir en temps réel toutes les communications financières de la société, il vous est possible de vous inscrire directement par mail à l'adresse suivante : ciments-hoffmann@newcap.eu