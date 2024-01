Hoffmann Green conclut un partenariat avec le créateur de villas haut de gamme Viavilla

Chaillé-sous-les-Ormeaux, le 15 janvier 2024 – 18h00 CET : Hoffmann Green Cement Technologies (ISIN : FR0013451044, Mnémo : ALHGR) (« Hoffmann Green Cement » ou la « Société »), acteur industriel engagé dans la décarbonation du secteur de la construction qui conçoit et commercialise des ciments innovants sans clinker, annonce la signature d’un partenariat stratégique avec Viavilla, un acteur immobilier haut de gamme spécialisé dans la construction de villas situées sur la côte atlantique.



Ce partenariat local qui s’étend jusqu’à fin 2027 permettra de combiner haut de gamme et construction durable en proposant des villas bas carbones à base de ciments 0% clinker.

Créateur de villas de standing au cœur des stations balnéaires prisées de la côte atlantique, Viavilla s'associe avec ses partenaires investisseurs pour développer un patrimoine immobilier haut de gamme destiné à la location saisonnière. Basé aux Sables-d'Olonne (85), Viavilla s’est toujours attaché à allier emplacement stratégique, confort, et architecture écoresponsable pour l’ensemble de ses projets.



