Hoffmann Green Cement Technologies nomme Olivier Lefelle au poste de Responsable Travaux Neufs

Chaillé-sous-les-Ormeaux, le 17 février 2020, 17h45 CET - Hoffmann Green Cement Technologies (ISIN : FR0013451044, Mnémo : ALHGR) (« Hoffmann Green » ou la « Société »), pionnier du ciment décarboné, annonce aujourd'hui la nomination d'Olivier Lefelle, en tant que Responsable Travaux Neufs. Il supervisera les projets de construction des deux nouveaux sites de production, H2 et H3, situés respectivement en Vendée et en région parisienne, présentant chacun une capacité de production de 250 000 tonnes de ciment décarboné par an.



Julien Blanchard et David Hoffmann, co-fondateurs de Hoffmann Green Cement Technologies, déclarent : « Olivier a pour mission de superviser la construction des sites H2 et H3 en France. Ces travaux sont une étape de développement déterminante pour accroitre la capacité de production de la Société. Il était important de recruter un collaborateur qui aime relever les défis industriels afin de renforcer nos équipes. Olivier est passionné par la gestion de projets, il a prouvé lors de ses expériences passées qu'il sait utiliser ses compétences transverses tant dans la conception de sites de production que dans l'amélioration constante des process et la maintenance. Nous nous réjouissons qu'il rejoigne Hoffmann Green pour le franchissement de ces étapes clés. »



