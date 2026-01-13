Hoffmann Green Cement Technologies et BRIAND renforcent leur collaboration pour accélérer la décarbonation du secteur de la construction

Chaillé-sous-les-Ormeaux, le 13 janvier 2026 – 18h00 CET : Hoffmann Green Cement Technologies (ISIN : FR0013451044, Mnémo : ALHGR) (« Hoffmann Green Cement » ou la « Société »), acteur industriel engagé dans la décarbonation du secteur de la construction qui conçoit et commercialise des ciments innovants sans clinker, et BRIAND, acteur spécialiste qui rassemble les meilleures expertises de construction (béton, bois, métal) dans une approche responsable, annoncent la signature d’un partenariat visant à renforcer l’utilisation des ciments décarbonés Hoffmann Green dans les ouvrages BRIAND Construction pour accélérer la transition bas carbone du secteur de la construction.



