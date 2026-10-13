Hoffmann Green Cement poursuit un partenariat

Le spécialiste du ciment sans clinker a annoncé la reconduction de sa collaboration avec la World Cement Association (WCA), l'organisation internationale de référence du secteur cimentier.

Dans le cadre de ce partenariat initié en septembre 2023, la société a accueilli Philippe Richart, Directeur général de la WCA, sur son site industriel de Bournezeau. Cette rencontre illustre la volonté commune des deux entités d'intensifier le déploiement de technologies innovantes à faible empreinte carbone à l'échelle mondiale.

Pour Hoffmann Green, la poursuite de cet engagement au sein du réseau de la WCA constitue une vitrine stratégique pour promouvoir son modèle industriel reposant sur : l'élimination totale du clinker et des procédés de fabrication à très faible consommation énergétique.

Cette alliance s'inscrit directement dans la stratégie d'expansion internationale de l'entreprise vendant ses technologies, qui repose notamment sur la duplication de son modèle industriel et la conclusion d'accords de licence à l'étranger.