Hoffmann Green Cement en partenariat avec Norske Skog Golbey

information fournie par Reuters • 12.05.2025 • 13:16 •

par Emma Farge et Olivia Le Poidevin Les Etats-Unis et la Chine sont convenus de baisser temporairement leurs droits de douane réciproques dans le cadre d'un accord plus important qu'attendu, alors que Washington et Pékin cherchent à mettre fin à une guerre commerciale ... Lire la suite