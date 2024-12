Hoffmann Green Cement : contrat avec son partenaire britannique Cemblend Ltd

(AOF) - Hoffmann Green Cement, spécialiste dans la décarbonation du secteur de la construction qui conçoit et commercialise des ciments innovants sans clinker, annonce la signature d’un contrat de licences stratégique avec son partenaire britannique Cemblend Ltd, marquant une nouvelle étape dans sa stratégie d’expansion internationale. Cet accord consolide la présence de la Société sur un marché européen clé, couvrant le Royaume-Uni et l’Irlande.

En contrepartie du transfert industriel et technologique de Hoffmann Green, le contrat de licences prévoit des droits d'entrée pouvant atteindre 2 millions d'euros, ainsi que des royalties annuelles fixes et variables indexées sur le chiffre d'affaires issu de la commercialisation des ciments Hoffmann et de la vente de premix Hoffmann

