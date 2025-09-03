Hoffmann Green annonce ses résultats semestriels 2025 marqués par la hausse historique des volumes de production

• Activité record : hausse de +151% des volumes produits et vendus au S1 2025 vs. S1 2024, témoignant de l’adoption croissante des ciments 0% clinker Hoffmann

• Renforcement du réseau de partenaires et succès de la diversification des marchés ciblés : +130 chantiers approvisionnés, +60 000 m³ de béton

0% clinker livrés par 10 000 camions-toupies sur l’ensemble du territoire

• Chiffre d’affaires semestriel de 3,5 M€ composé exclusivement de ventes de ciment

• Première mondiale : obtention de la certification ASTM C1157 du ciment H-UKR aux Etats-Unis en juillet 2025, franchissement d’un nouveau jalon pour les marchés Américains et Saoudiens

• Solidité de la structure financière avec des capitaux propres de 54 M€ et réduction significative de l’endettement bancaire de la Société

• Maintien de la bonne dynamique commerciale : objectif de 50 000 tonnes de ciments commercialisées à fin 2025 et progression du carnet de commandes

• Objectif d’un EBITDA positif à fin 2025 sous réserve de signatures de nouveaux contrats de licences

• Confirmation des cibles commerciales et opérationnelles à horizon 2030





