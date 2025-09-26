 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Hoffmann Green annonce le vif succès de son augmentation de capital d’environ 7,9 M€ pour poursuivre l’accélération de son développement commercial et industriel
information fournie par Boursorama CP 26/09/2025 à 07:30

• Augmentation de capital de 7.930.764 € par émission de 1.762.392 actions nouvelles au prix unitaire de 4,50 €
• Demande totale de plus de 8,5 millions d’euros, soit un taux de sursouscription de 108% (168% hors engagements de souscription)
• Règlement-livraison et cotation des actions nouvelles le 30 septembre 2025

