Hoffmann Green annonce le vif succès de son augmentation de capital d’environ 7,9 M€ pour poursuivre l’accélération de son développement commercial et industriel

• Augmentation de capital de 7.930.764 € par émission de 1.762.392 actions nouvelles au prix unitaire de 4,50 €
• Demande totale de plus de 8,5 millions d’euros, soit un taux de sursouscription de 108% (168% hors engagements de souscription)
• Règlement-livraison et cotation des actions nouvelles le 30 septembre 2025
