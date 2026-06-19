Hoffmann Green annonce la réalisation de son augmentation de capital d’environ 5 M€ pour soutenir l’accélération de sa très forte croissance et porter ses capitaux propres à plus de 60 Millions d’euros

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Chaillé-sous-les-Ormeaux, le 19 juin 2026 – 8h45 CEST : Hoffmann Green Cement Technologies (ISIN : FR0013451044, Mnémo : ALHGR) (« Hoffmann Green » ou la « Société »), acteur industriel engagé dans la décarbonation du secteur de la construction qui conçoit et commercialise des ciments innovants sans clinker, annonce la réalisation de son augmentation de capital auprès d’investisseurs qualifiés via la construction accélérée d’un livre d’ordres d’un montant d’environ 5 M€ (le « Placement Privé ») en vue de soutenir l’accélération de sa croissance.



Ce financement permet à la Société de se doter de moyens supplémentaires pour soutenir sa stratégie industrielle et commerciale et poursuivre les investissements dans ses capacités R&D. La Société a notamment annoncé le lancement de sa nouvelle technologie de rupture H-CLAY ®, dédiée à la valorisation de l’argile, le 9 juin 2026.