Hochtief atteint un niveau record grâce à l'optimisme ambiant dans le secteur de la construction aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 mai - ** L'allemand Hochtief HOTG.DE et l'espagnol ACS ACS.MC atteignent de nouveaux sommets historiques, portés par un optimisme croissant concernant le cycle de construction aux États-Unis, stimulé par les projets de développement dans les secteurs des technologies et des centres de données

** Ces hausses sont également soutenues par l'effet d'entraînement positif des résultats encourageants de Sterling Infrastructure STRL.O , qui ont fait grimper le titre de l'entreprise de construction américaine de près de 47 %

** Sterling Infrastructure relève ses prévisions de chiffre d'affaires pour 2026 à 3,70-3,80 milliards de dollars, contre une fourchette précédente de 3,05-3,20 milliards de dollars, après que son chiffre d'affaires du premier trimestre a bondi de 92 %, dépassant les attentes

** “Les autres entreprises de construction américaines révisent déjà à la hausse leurs prévisions pour 2026, les technologies et les centres de données étant cités comme les principaux moteurs de la demande... Nous pensons que HOT/ACS suivront cette tendance et afficheront une forte croissance de leurs bénéfices, tirée par les États-Unis”, indique Jefferies

** Jefferies relève son objectif de cours pour Hochtief à 480 euros après avoir revu à la hausse ses prévisions de croissance à long terme en raison de la forte demande du secteur, tout en relevant son objectif de cours pour ACS à 143 euros

** Hochtief progresse de 15,8 % pour atteindre un plus haut historique, tandis qu'ACS s'envole de 9 % pour atteindre un nouveau record. Les deux sociétés publieront leurs résultats du premier trimestre la semaine prochaine