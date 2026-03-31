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HMH Holding lève plus de 210 millions de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis
information fournie par Reuters 31/03/2026 à 23:23

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour des détails et du contexte tout au long de l'opération)

Le fabricant d'équipements pétroliers et gaziers HMH Holding a levé mardi plus de 210 millions de dollars après avoir fixé le prix de son offre publique initiale aux États-Unis dans la fourchette indiquée, exploitant le marché des cotations au moment même où les tensions géopolitiques entraînent une flambée des prix du pétrole brut.

HMH, dont le siège est à Houston, au Texas, a vendu environ 10,5 millions d'actions à 20 dollars chacune, alors que la fourchette de prix annoncée était de 19 à 22 dollars par action, ce qui lui confère une valeur d'environ 862 millions de dollars.

Les marchés de capitaux sont restés ouverts malgré une volatilité accrue, en particulier pour les émetteurs de pétrole et de gaz, en raison du conflit en cours au Moyen-Orient, selon les experts de l'industrie.

Depuis le début de la guerre en Iran, plusieurs entreprises du secteur de l'énergie se sont tournées vers les marchés des actions et de la dette pour profiter de la hausse des prix du pétrole.

HMH fournit du matériel de forage et des services après-vente pour le forage offshore et onshore, l'exploitation minière sous-marine et onshore, ainsi que la construction. Ses marques comprennent Hydril, VetcoGray et Wirth.

La société a été créée en 2021, lorsque Baker Hughes et Akastor ont fusionné leurs activités d'équipement de forage pétrolier en mer, dans le but de l'introduire en bourse.

Bien que le nom HMH soit relativement nouveau, ses lignes de produits fabriquent des équipements depuis plus de 125 ans, l'origine de Wirth remontant à 1895.

HMH devrait commencer à être cotée sur le Nasdaq Global Select Market sous le symbole "HMH" mercredi.

J.P. Morgan, Piper Sandler et Evercore ISI sont les co-chefs de file de l'offre.

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