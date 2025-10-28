Hitachi s'associe aux États-Unis pour moderniser le réseau électrique

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Stephanie Kelly

Hitachi Ltd 6501.T a signé un accord avec le ministère américain du Commerce mardi pour promouvoir l'investissement dans la modernisation du réseau, alors que les États-Unis font face à une demande d'électricité record en raison de la construction de centres de données d'intelligence artificielle par les Big Tech.

Le président américain Donald Trump s'est rendu au Japon mardi et les deux pays ont conclu un accord sur les réacteurs nucléaires de nouvelle génération et les terres rares.

Hitachi, dont le siège est à Tokyo, a déclaré que son accord avec les États-Unis fera progresser la modernisation du réseau et contribuera à stimuler le développement de l'IA aux États-Unis. "Nous devons maintenant identifier, avec nos clients et le gouvernement, les projets directs auxquels nous pouvons réellement contribuer", a déclaré à Reuters Andreas Schierenbeck, directeur général d'Hitachi Energy.

Hitachi étudiera la possibilité d'étendre les activités de fabrication de son unité d'énergie, notamment en augmentant la capacité de production de transformateurs, a déclaré l'entreprise. En septembre, Hitachi Energy a déclaré qu'elle prévoyait d'investir 1 milliard de dollars pour développer sa production d'infrastructures de réseaux électriques aux États-Unis.