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Hitachi Energy va investir 528 millions de dollars dans une nouvelle usine de transformateurs dans le Mississippi
information fournie par Reuters 15/09/2026 à 18:23
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mis à jour, ajoute du contexte, des citations du secrétaire américain à l'Énergie, des détails sur le projet)

par Laila Kearney et Kaori Kaneko

Hitachi Energy prévoit de construire une usine de 528 millions de dollars dans le Mississippi pour produire des transformateurs électriques, ce qui représente le plus gros investissement jamais réalisé par l’entreprise dans le cadre de son expansion industrielle aux États-Unis, a annoncé mardi la société. La demande en électricité, qui a atteint un niveau record aux États-Unis – alimentée par la multiplication des gigantesques centres de données du secteur technologique et par l’électrification des bâtiments et des transports –, se heurte à un manque d’infrastructures électriques essentielles, telles que les transformateurs et les disjoncteurs. L'usine de Gallman, dans le Mississippi, qui devrait entrer en service en 2029, sera environ deux fois plus grande que le site existant d'Hitachi Energy à Crystal Springs, dans le même État. L'usine de Gallman produira des transformateurs de moyenne puissance destinés aux projets de centres de données, aux usines de semi-conducteurs et à d'autres activités industrielles à forte consommation d'énergie, a précisé l'entreprise. Contrairement aux plus gros modèles de transformateurs utilisés dans les infrastructures de réseau à très haute tension, ces transformateurs auront à peu près la taille d'un garage indépendant, contre celle d'une maison à deux étages, a indiqué Hitachi Energy, dont le siège se trouve à Zurich, en Suisse. "Les transformateurs qui y seront produits d’ici quelques années seront essentiels à la construction de centres de données et aux investissements dans les semi-conducteurs, car ils comblent cette lacune cruciale entre les transformateurs de transport et la production industrielle", a déclaré Andreas Schierenbeck, directeur général d’Hitachi Energy, lors d’une conférence à Houston. Le nouvel investissement d’Hitachi dans le Mississippi viendra compléter les 1,5 milliard de dollars que l’entreprise consacre à l’augmentation de sa capacité de production aux États-Unis; l’usine pourrait être en mesure de produire des dizaines de transformateurs par an, a indiqué l’entreprise. "Nous allons réaliser de grands projets dans notre infrastructure électrique, mais nous avons besoin des composants", a déclaré le secrétaire américain à l’Énergie, Chris Wright, à propos de la nouvelle usine Hitachi lors d’une conférence à Houston. "Nous avons besoin de ces transformateurs pour mener à bien cette grande expansion."

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