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Hitachi Energy signe un accord pour développer l'infrastructure électrique destinée à la « voiture volante » d'Eve
information fournie par Reuters 17/07/2026 à 10:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Leticia Fucuchima

Hitachi Energy et Eve EVEX.N ont conclu un partenariat visant à développer conjointement l’infrastructure électrique nécessaire à la « voiture volante » d’Eve, c’est-à-dire un véhicule électrique à décollage et atterrissage verticaux (eVTOL), ont annoncé vendredi les deux entreprises.

* Dans le cadre de ce protocole d’accord, Eve et la division énergie du conglomérat japonais Hitachi 6501.T travailleront ensemble sur les équipements de recharge destinés à cet aéronef.

* Il s’agit du premier partenariat signé par Eve, contrôlée par le constructeur aéronautique brésilien Embraer EMBJ3.SA , concernant l’infrastructure de recharge de ses aéronefs.

* « L’alimentation électrique doit être disponible dès le premier jour. Sinon, nous ne pouvons pas voler; nous ne pouvons pas décoller », a déclaré Luiz Mauad, vice-président des services clients d’Eve, aux journalistes lors de l’événement annonçant l’accord.

* Hitachi Energy adaptera sa technologie de recharge des flottes de véhicules électriques afin de répondre aux exigences spécifiques des eVTOL, a précisé Glauco Freitas, directeur de la filiale brésilienne de l’entreprise.

* Les appareils d’Eve font actuellement l’objet d’essais en vol, leur certification étant attendue en 2028; l’entreprise a déjà enregistré 2 700 précommandes à travers le monde.

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