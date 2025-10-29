 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 210,86
-0,07%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Hitachi Energy prend une participation dans la société américaine Shermco afin de renforcer les services de réseau électrique
information fournie par Reuters 29/10/2025 à 15:25

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Stephanie Kelly

Hitachi Energy a acquis une participation minoritaire dans Shermco, une société américaine de services électriques récemment rachetée par Blackstone

BX.N , a déclaré Hitachi Energy à Reuters mercredi, dans le cadre d'une opération visant à créer le plus grand fournisseur de services de réseau en Amérique du Nord.

L'accord fait suite à la visite du président américain Donald Trump au Japon mardi, au cours de laquelle les deux pays ont conclu un accord sur les réacteurs nucléaires de nouvelle génération et les terres rares.

Les investissements mondiaux croissants dans l'intelligence artificielle et les centres de données modernes ont alimenté la demande de services d'électricité, de maintenance et de réparation.

Hitachi Energy, dont le siège est en Suisse et qui est une filiale de la société japonaise Hitachi Ltd 6501.T , a refusé de donner le montant de la participation ou la valeur de l'accord avec Shermco.

Blackstone a acquis Shermco , basée à Irving (Texas), en août pour environ 1,6 milliard de dollars. Shermco fournit des services complets de systèmes électriques, ainsi que des services critiques pour les centres de données, les services publics et d'autres marchés finaux commerciaux et industriels diversifiés.

Blackstone a déclaré que le partenariat avec Hitachi Energy permettrait d'étendre les activités de Shermco afin de répondre à la demande croissante de modernisation et d'électrification des réseaux.

En septembre, Hitachi Energy a déclaré qu'elle prévoyait d'investir 1 milliard de dollars pour développer ses activités de fabrication d'infrastructures de réseaux électriques aux États-Unis.

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

BLACKSTONE
151,592 USD NYSE -0,11%
HITACHI LTD
27,640 EUR Tradegate +1,25%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank