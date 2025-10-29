Hitachi Energy prend une participation dans la société américaine Shermco afin de renforcer les services de réseau électrique

Hitachi Energy a acquis une participation minoritaire dans Shermco, une société américaine de services électriques récemment rachetée par Blackstone

BX.N , a déclaré Hitachi Energy à Reuters mercredi, dans le cadre d'une opération visant à créer le plus grand fournisseur de services de réseau en Amérique du Nord.

L'accord fait suite à la visite du président américain Donald Trump au Japon mardi, au cours de laquelle les deux pays ont conclu un accord sur les réacteurs nucléaires de nouvelle génération et les terres rares.

Les investissements mondiaux croissants dans l'intelligence artificielle et les centres de données modernes ont alimenté la demande de services d'électricité, de maintenance et de réparation.

Hitachi Energy, dont le siège est en Suisse et qui est une filiale de la société japonaise Hitachi Ltd 6501.T , a refusé de donner le montant de la participation ou la valeur de l'accord avec Shermco.

Blackstone a acquis Shermco , basée à Irving (Texas), en août pour environ 1,6 milliard de dollars. Shermco fournit des services complets de systèmes électriques, ainsi que des services critiques pour les centres de données, les services publics et d'autres marchés finaux commerciaux et industriels diversifiés.

Blackstone a déclaré que le partenariat avec Hitachi Energy permettrait d'étendre les activités de Shermco afin de répondre à la demande croissante de modernisation et d'électrification des réseaux.

En septembre, Hitachi Energy a déclaré qu'elle prévoyait d'investir 1 milliard de dollars pour développer ses activités de fabrication d'infrastructures de réseaux électriques aux États-Unis.