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Hitachi Energy et Orsted scellent un partenariat pour l'infrastructure électrique de l'éolien en mer
information fournie par Zonebourse 27/04/2026 à 10:33

Hitachi Energy, leader mondial de l'électrification et Orsted, développeur danois d'éoliennes offshore, ont conclu un partenariat stratégique visant à réduire les délais de mise en oeuvre et à favoriser la baisse du coût actualisé de l'énergie des projets éoliens offshore à grande échelle. L'objectif consiste à renforcer l'accessibilité financière, la sécurité et la durabilité du secteur.

Hitachi Energy, leader mondial de l'électrification et Orsted, développeur danois d'éoliennes offshore, ont conclu un partenariat stratégique visant à réduire les délais de mise en oeuvre et à favoriser la baisse du coût actualisé de l'énergie des projets éoliens offshore à grande échelle. L'objectif consiste à renforcer l'accessibilité financière, la sécurité et la durabilité du secteur.

Ce partenariat porte sur la fourniture de solutions électriques intégrées pour les installations terrestres et offshore. Il met l'accent sur la normalisation, la modularisation, l'efficacité des appels d'offres et un service à long terme qui assure la fiabilité des opérations tout au long du cycle de vie des actifs.

Cette collaboration renforcée permettra de rationaliser la planification et la mise en oeuvre des systèmes électriques destinés à l'éolien offshore, et de générer ainsi des économies à destination des clients finaux avant même que les décisions d'investissement définitives ne soient prises.

"Nous sommes ravis de nous associer une nouvelle fois à Hitachi Energy. L'éolien offshore joue un rôle croissant dans la fourniture d'une énergie sécurisée et abordable. Des accords à long terme, comme celui-ci, garantissent la clarté et la sécurité de l'approvisionnement. De plus, ils soutiennent l'ambition d'Orsted de réduire le coût de l'éolien offshore", a déclaré Patrick Harnett, directeur de la construction chez Orsted.

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