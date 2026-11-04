HiPay : TP ICAP Midcap maintient sa recommandation à conserver mais réduit son objectif de cours

(Zonebourse.com) - La fintech française a publié hier un chiffre d'affaires trimestriel en légère hausse de 1,6% sur un an, tout en abaissant sa prévision de croissance des revenus annuels à 3 à 6%. TP Icap Midcap est encore moins optimiste et revoit à la baisse son objectif de cours, à 3,50 euros contre 6,50 euros précédemment.
HiPay a révélé ce 3 novembre un chiffre d'affaires de 18 millions d'euros au troisième trimestre 2026, en légère hausse de 1,6% sur un an. Un trimestre "mou", estime aujourd'hui la banque TP Icap Midcap. Les chiffres publiés sont "en ligne avec nos attentes (18,4 millions d'euros estimés) mais loin du rebond attendu par le groupe au second semestre 2026 pour réaliser ses objectifs annuels", constatent les analystes.
Les revenus d'HiPay sur les 9 premiers mois de l'année a diminué de 0,9% par rapport à 2025. Compte tenu de ce recul, la fintech a ajusté sa prévision de croissance, tablant sur 3 à 6% pour l'exercice 2026, contre 5 à 8% précédemment. Pour les analystes de TP Icap Midcap, le haut de cette fourchette est "clairement hors de portée", et le bas de fourchette "également ambitieux". La banque abaisse donc son estimation de croissance pour 2026 de 3,5% à 1,3%.
Les analystes revoient aussi leur objectif de cours à 3,50 euros, contre 6,50 euros précédemment, et conservent une opinion neutre sur le titre, mettant en avant "le manque d'élan constaté depuis deux ans et un contexte de consommation toujours morose". Peu avant 10 heures, le titre recule de 3,83%, à 4,02 euros.
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