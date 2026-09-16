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HiPay essuie une perte nette au 1er semestre
information fournie par Zonebourse 16/09/2026 à 08:42
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HiPay publie un résultat net de -1,4 MEUR au titre du 1er semestre 2026 (contre 0,4 MEUR un an auparavant), impacté par un effet de mix sur les marchés digitaux, dans un contexte de marché moins favorable, tandis que les autres activités ont poursuivi leur progression.

La société de solutions de paiement a vu son EBITDA se contracter à 2,5 MEUR (contre 3,5 MEUR au 1er semestre 2025), soit une marge de 6,8%, pour un chiffre d'affaires en baisse de 2,1%, à 36,6 MEUR, et ce, malgré un volume de paiements en croissance de 6%, à 4,89 MdsEUR.

Après un 1er trimestre marqué par un recul de 3,9% de son CA, le 2e trimestre affiche une évolution proche de l'équilibre (-0,3%), traduisant une amélioration progressive de la trajectoire du groupe, qui devrait, selon lui, connaître une accélération notable au cours du 2e semestre.

"Malgré un environnement moins favorable sur certains segments digitaux, les moteurs structurels de croissance demeurent bien orientés", juge HiPay, qui confirme ses objectifs 2026 de croissance rentable, avec un taux d'EBITDA compris entre 10% et 11% du CA.

Le groupe confirme aussi son objectif d'une croissance annuelle du chiffre d'affaires entre 5% et 8%, soutenue par la montée en puissance des nouveaux marchands, le déploiement de nouvelles offres, l'expansion européenne et les bénéfices attendus du plan de transformation.

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