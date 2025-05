HiPay: croissance de plus de 10% du CA trimestriel information fournie par Cercle Finance • 06/05/2025 à 15:27









(CercleFinance.com) - HiPay affiche un chiffre d'affaires de 19,1 millions d'euros au titre des trois premiers mois de 2025, en croissance de 10,4%, pour une augmentation des flux processés (volume de paiements) de 5,7% à un peu moins de 2,3 milliards d'euros.



Sur le trimestre, le taux de chiffre d'affaires sur flux s'établit ainsi à 0,83%, s'améliorant de 0,03 point en comparaison à 2024. 'Cette hausse des prix moyens pratiqués s'explique à nouveau par l'évolution du mix clients et produits', avance la société.



Les projections de HiPay sur le niveau de CA de 2025 indiquent une croissance entre 7 et 10% 'portée par la continuation des tendances observées au cours des 12 derniers mois et le lancement de nouveaux clients tout en restant dans sa trajectoire de profitabilité'.





Valeurs associées HIPAY GROUP 10,1900 EUR Euronext Paris +1,90%