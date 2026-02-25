Hingham Institution for Savings chute après que Wolfpack Research a révélé une position courte

25 février - ** Les actions de la banque communautaire Hingham Institution for Savings HIFS.O ont chuté jusqu'à 8,3 %, s'établissant en dernier lieu en baisse de 3,7 % à 292,04 $

** Wolfpack Research révèle une position courte dans HIFS, alléguant que la banque est "sous-réservée, avec une partie importante de son portefeuille de prêts sous l'eau et/ou en détresse"

** HIFS n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters et Reuters n'a pas pu vérifier le rapport de manière indépendante

** Le vendeur à découvert dit avoir "trouvé plus de 125 millions de dollars de prêts à haut risque et en difficulté dans la région de Washington" et pense que HIFS "n'a pas les liquidités, le coussin de capital ou la capacité bénéficiaire nécessaires pour absorber facilement les pertes"

** À la dernière clôture, l'action HIFS était en baisse de 7,1 % depuis le début de l'année