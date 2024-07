Hindenburg réfute les allégations de l'autorité de régulation indienne concernant les paris à découvert sur Adani

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))

(Refonte et ajout de détails sur les allégations aux paragraphes 9 à 12) par Urvi Dugar, Shankar Ramakrishnan et Jayshree P Upadhyay

Hindenburg Research a réfuté lundi les allégations de l'organisme indien de réglementation des valeurs mobilières accusant la société d'être de connivence avec un gestionnaire d'actifs américain pour utiliser des informations non publiques afin de mettre en place son pari à découvert contre le groupe Adani l'année dernière.

Dansune déclaration publiée sur son site web, le vendeur à découvert américain Hindenburg a fourni une copie d'un avis motivé de 46 pages du Securities and Exchange Board of India (SEBI), dans lequel il est allégué que six entités, dont Hindenburg, le gestionnaire d'actifs Kingdon Capital Management et un fonds de transactions basé à Maurice et créé par la Kotak Mahindra Bank, ont violé certaines règles de la réglementation sur la prévention des fraudes et des pratiques commerciales déloyales.

Bien que la SEBI n'ait pas rendu l'avis public, deux sources de l'autorité de régulation ayant une connaissance directe de l'affaire ont confirmé son authenticité .

Les allégations, si elles sont prouvées, pourraient donner lieu à des sanctions pécuniaires et au remboursementde tout gain illégal.

Hindenburg a réagi en déclarant que l'avis était "absurde" et constituait une tentative de silence et d'intimidation en alléguant que le rapport de Hindenburg contenait de fausses déclarations et des affirmations inexactes destinées à induire les lecteurs en erreur.

"À notre avis, la SEBI a négligé sa responsabilité, semblant faire plus pour protéger ceux qui commettent des fraudes que pour protéger les investisseurs qui en sont victimes", a déclaré M. Hindenburg.

La divulgation de l'avis de la SEBI ajoute un nouveau rebondissement à la saga qui a commencé l'année dernière lorsque Hindenburg, fondée par Nathan Anderson, a allégué des transactions commerciales irrégulières de la part d'Adani.

Adani, qui a réfuté les allégations, a subi une perte de 150 milliards de dollars en valeur de marché combinée après le rapport, mais a depuis rebondi .

Dans l'avis, la SEBI allègue que Hindenburg s'est entendue avec son client Kingdon Capital Management en lui fournissant un projet de rapport sur le groupe Adani avant qu'il ne soit publié.

Le SEBI affirme que Mark Kingdon, propriétaire de Kingdon Capital, a ensuite créé un fonds capable de négocier des actions indiennes, connu sous le nom de K Indian Opportunities Fund. Ce fonds a créé des positions courtes sur les actions du groupe Adani entre le 10 janvier 2023 et le 20 janvier 2023, soit cinq jours avant la publication du rapport Hindenburg, selon les documents de la SEBI.

Dans sa déclaration, Hindenburg a indiqué qu'une unité de la Kotak Mahindra Bank, une entreprise indienne enregistrée à Maurice, a créé et supervisé une structure de fonds offshore utilisée par son "partenaire investisseur" pour parier contre les actions d'Adani.

Les positions ont été liquidées en février, ce qui a permis de réaliser des gains de 22,25 millions de dollars, selon les documents de la SEBI.

Dans sa déclaration, Hindenburg ne commente pas sa relation avec Kingdon.

Un courriel adressé à Hindenburg Research et à Kingdon Capital n'a pas reçu de réponse immédiate.

La SEBI n'a pas répondu à une demande de commentaire sur la déclaration de Hindenburg et de confirmation de l'authenticité de l'ordre de justification.

Kotak n'a pas répondu à une demande de commentaire.

La réponse de Hindenburg jette un peu de lumière sur les mécanismes de son opération à découvert sur Adani, dont les détails ont intrigué d'autres investisseurs parce que les règles indiennes en matière de valeurs mobilières font qu'il est difficile pour les étrangers de parier contre des entreprises dans ce pays.

Hindenburg a déclaré avoir réalisé 4,1 millions de dollars de recettes brutes grâce aux "gains liés à la vente à découvert d'Adani dans le cadre de cette relation avec l'investisseur" et seulement 31 000 dollars grâce à sa position à découvert sur les obligations américaines d'Adani. L'entreprise n'a pas donné le nom de l'investisseur.

"Il s'agissait d'une position minuscule", a-t-elle déclaré. "Mais, à ce jour, notre recherche sur Adani est de loin le travail dont nous sommes le plus fiers