Hims & Hers lance des plans de traitement pour les baisses de testostérone

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails aux paragraphes 2 à 4 et des informations générales aux paragraphes 5 et 6)

Hims & Hers Health HIMS.N a déclaré mercredi qu'elle lançait une nouvelle catégorie dans le domaine de la santé masculine, offrant un accès à des plans de traitement personnalisés en cas de faible taux de testostérone.

Hims a déclaré qu'il élargirait ses offres dans le segment en 2026 avec le lancement de la testostérone orale Kyzatrex de Marius Pharmaceuticals.

Kyzatrex, qui a reçu le feu vert de la Food and Drug Administration américaine en 2022, a montré qu'il pouvait restaurer les niveaux de testostérone chez 96 % des hommes, selon Hims.

La plateforme de télésanté a déclaré qu'elle introduirait également l'accès aux traitements injectables à base de testostérone en 2026.

La société avait précédemment déclaré qu'elle prévoyait d'entrer sur le marché des traitements contre le manque de testostérone et la ménopause, et qu'elle envisageait des offres pour améliorer la longévité et le sommeil.

Hims & Hers a prospéré l'année dernière lorsqu'une pénurie de Wegovy de Novo Nordisk NOVOb.CO et de Zepbound d'Eli Lilly

LLY.N lui a permis de vendre des quantités massives de versions composées de ces médicaments amaigrissants.