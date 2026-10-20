Hims & Hers Health lance un service en ligne de gestion du poids destiné aux hommes en Allemagne

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La société de santé Hims & Hers

HIMS.N a annoncé mardi le lancement d'un service en ligne de gestion du poids destiné aux hommes en Allemagne, marquant ainsi un engagement accru de cette entreprise américaine de télésanté sur l'un des plus grands marchés européens des soins de santé.

Voici quelques détails:

* Ce service permet aux patients de bénéficier d’une consultation en ligne et, s’ils remplissent les conditions requises, de recevoir un traitement prescrit par des praticiens agréés par l’UE, tandis que ceux qui ont besoin de soins en présentiel sont orientés vers des prestataires de santé locaux

* La société n’a pas divulgué les détails financiers de ce lancement en Allemagne

* Hims a expliqué qu’elle faisait son entrée sur ce marché car l’obésité reste un problème de santé majeur en Allemagne. Près d’un adulte sur cinq est concerné par cette pathologie, tandis que plus de six hommes sur dix sont en surpoids, a-t-elle précisé

* L’entreprise a indiqué que l’accès aux traitements amaigrissants restait limité, car les régimes d’assurance maladie ne prennent généralement pas en charge ces médicaments, ce qui oblige les patients à les payer de leur poche

* Hims a cité des données d’enquête montrant que plus de 75 % des adultes ayant tenté de contrôler leur poids l’ont fait sans aide professionnelle

* L'entreprise est déjà présente en Europe, notamment au Royaume-Uni, où elle a renforcé sa présence l'année dernière grâce à l'acquisition de la start-up londonienne spécialisée dans la santé numérique, Zava