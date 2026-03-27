Hims & Hers Health lance son offre avec les produits de Novo Nordisk
information fournie par Zonebourse 27/03/2026 à 14:48
Dans le cadre de cette nouvelle étape, la plateforme qui aide les consommateurs à répondre à leurs besoins en matière de santé a également décidé de lancer un nouvel abonnement dédié à la perte de poids. En plus des services d'accompagnement complets, d'un accès direct 24h/24 et 7j/7 aux professionnels de santé, de conseils nutritionnels personnalisés et de suivis cliniques réguliers, les membres peuvent désormais bénéficier d'un soutien entre pairs au sein de la communauté Hims & Hers. L'abonnement débute à 39 dollars pour le premier mois. La séparation des coûts des médicaments et des frais de suivi permet un remboursement via les comptes HSA ou FSA, rendant ces traitements essentiels plus accessibles. Tous les abonnés Hims & Hers bénéficient également d'offres promotionnelles.
Pour Canaccord Genuity, cette étape marque l'entrée en vigueur formelle du partenariat avec Novo Nordisk annoncé le 9 mars dernier. Les analystes considèrent cette collaboration comme un gain net pour la trajectoire de croissance de long terme, bien que les perspectives de revenus puissent subir une certaine pression lors de la transition des produits préparés en pharmacie vers les produits de marques.
En outre, la banque d'investissement et de services financiers d'origine canadienne pense que la transition vers le modèle de partenariat Novo Nordisk crée un "vent contraire" d'environ 100 millions de dollars sur le chiffre d'affaires (soit une baisse de 3,5% par rapport aux prévisions initiales). Cet impact est lié au fait que Hims & Hers Health ne comptabilise que les frais d'adhésion et ne prend pas de marges sur le médicament de marque. Au niveau de la rentabilité, les analystes estiment que l'effet devrait être neutre, voire légèrement positif.
Canaccord Genuity pense que la valorisation actuelle du titre Hims & Hers Health ne reflète pas pleinement l'échelle de la plateforme de télésanté et la durabilité de son offre GLP-1 (traitement contre l'obésité). Par conséquent, l'objectif de cours est maintenu à 30 dollars, ce qui laisse un potentiel de hausse d'environ 44% par rapport à la clôture de jeudi.
Petit rappel concernant les sociétés Hims & Hers Health et Novo Nordisk, la première avait annoncé, début février, le lancement de copies composées du Wegovy du laboratoire danois. Ce dernier avait rapidement répliqué en annonçant son intention de lancer une action en justice estimant que " l'action de Hims & Hers constitue une fabrication illégale en masse qui représente un risque important pour la sécurité des patients".
Un mois plus tard, les deux sociétés mettaient fin au conflit qui les opposait en annonçant un accord de collaboration surprise.
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