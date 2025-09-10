 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Hims & Hers grimpe en flèche grâce à ses projets de lancement de traitements contre la baisse de la testostérone
information fournie par Reuters 10/09/2025 à 15:18

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour)

10 septembre - ** Les actions de Hims & Hers Health HIMS.N augmentent de 4,5 % à 49,90 $ avant la mise sur le marché ** La société annonce le lancement d'une nouvelle catégorie dans le domaine de la santé masculine, axée sur le traitement de la faible testostérone

** Hims offrira une marque EXCLUSIF de testostérone orale, Kyzatrex, par le biais d'une collaboration avec Marius Pharmaceuticals à partir de 2026

** Kyzatrex est approuvé par la FDA et rétablit les niveaux de testostérone chez 96 % des hommes

** Les fournisseurs de Hims peuvent également prescrire de l'enclomiphène composé, qui rétablit la production naturelle de testostérone

** Hims introduira également des traitements injectables à base de testostérone en 2026

** HIMS a déclaré précédemment qu'elle prévoyait d'étendre ses activités aux traitements de la testostérone et de la ménopause dans le cadre de sa stratégie de croissance pour les années à venir

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a progressé de 97,6 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

HIMS&HERS HLTH RG-A
50,325 USD NYSE +5,50%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

