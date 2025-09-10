Hims & Hers grimpe en flèche grâce à ses projets de lancement de traitements contre la baisse de la testostérone

10 septembre - ** Les actions de Hims & Hers Health HIMS.N augmentent de 4,5 % à 49,90 $ avant la mise sur le marché ** La société annonce le lancement d'une nouvelle catégorie dans le domaine de la santé masculine, axée sur le traitement de la faible testostérone

** Hims offrira une marque EXCLUSIF de testostérone orale, Kyzatrex, par le biais d'une collaboration avec Marius Pharmaceuticals à partir de 2026

** Kyzatrex est approuvé par la FDA et rétablit les niveaux de testostérone chez 96 % des hommes

** Les fournisseurs de Hims peuvent également prescrire de l'enclomiphène composé, qui rétablit la production naturelle de testostérone

** Hims introduira également des traitements injectables à base de testostérone en 2026

** HIMS a déclaré précédemment qu'elle prévoyait d'étendre ses activités aux traitements de la testostérone et de la ménopause dans le cadre de sa stratégie de croissance pour les années à venir

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a progressé de 97,6 % depuis le début de l'année