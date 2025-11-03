 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
NOV 25 CAC 40 Index (10x)
8 117,00
-0,18%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Hims & Hers en baisse ; l'accent est mis sur les médicaments amaigrissants
information fournie par Reuters 03/11/2025 à 17:34

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 novembre - ** Les actions de Hims & Hers Health HIMS ont baissé de 1,2% le lundi avant les résultats trimestriels après la cloche, les investisseurs surveillant les signes de reprise des abonnés et la dynamique des ventes de médicaments amaigrissants

** Les analystes prévoient un chiffre d'affaires trimestriel en hausse de 44% à 580,2 millions de dollars, un BPA ajusté de 0,10 $ contre 0,32 $ l'année précédente, selon LSEG; le rapport est important après que le dernier trimestre ait manqué le chiffre d'affaires et enregistré des pertes d'abonnés ** Le rapport trimestriel précédent du 4 août a montré une baisse du nombre d'abonnés dans le domaine de la santé sexuelle, tandis qu'un déplacement des traitements de marque vers des traitements de perte de poids à moindre coût a entraîné une baisse du revenu par abonné ** HIMS s'oriente vers la création de copies du médicament amaigrissant Wegovy de Novo Nordisk NOVOb.CO en doses plus petites et "personnalisées" après que la Food and Drug Administration américaine ait mis fin à la préparation de masse qu'elle avait autorisée. NOVO a qualifié la personnalisation de masse d'illégale

** L'action HIMS a augmenté d'environ 86 % depuis le début de l'année, dépassant de loin le S&P 500 .SPX qui a augmenté de 16 %

** L'action a récemment été vendue à 60 fois les bénéfices attendus, en dessous de la moyenne sur 5 ans de 74 %

Valeurs associées

HIMS&HERS HLTH RG-A
45,045 USD NYSE -0,96%
NOVO-NORDISK B
1 194,750 DKK LSE 0,00%
S&P 500 INDEX
6 848,79 Pts CBOE +0,13%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank