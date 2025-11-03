Hims & Hers en baisse ; l'accent est mis sur les médicaments amaigrissants

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 novembre - ** Les actions de Hims & Hers Health HIMS ont baissé de 1,2% le lundi avant les résultats trimestriels après la cloche, les investisseurs surveillant les signes de reprise des abonnés et la dynamique des ventes de médicaments amaigrissants

** Les analystes prévoient un chiffre d'affaires trimestriel en hausse de 44% à 580,2 millions de dollars, un BPA ajusté de 0,10 $ contre 0,32 $ l'année précédente, selon LSEG; le rapport est important après que le dernier trimestre ait manqué le chiffre d'affaires et enregistré des pertes d'abonnés ** Le rapport trimestriel précédent du 4 août a montré une baisse du nombre d'abonnés dans le domaine de la santé sexuelle, tandis qu'un déplacement des traitements de marque vers des traitements de perte de poids à moindre coût a entraîné une baisse du revenu par abonné ** HIMS s'oriente vers la création de copies du médicament amaigrissant Wegovy de Novo Nordisk NOVOb.CO en doses plus petites et "personnalisées" après que la Food and Drug Administration américaine ait mis fin à la préparation de masse qu'elle avait autorisée. NOVO a qualifié la personnalisation de masse d'illégale

** L'action HIMS a augmenté d'environ 86 % depuis le début de l'année, dépassant de loin le S&P 500 .SPX qui a augmenté de 16 %

** L'action a récemment été vendue à 60 fois les bénéfices attendus, en dessous de la moyenne sur 5 ans de 74 %