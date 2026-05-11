Hims & Hers en baisse après une perte au premier trimestre et des résultats inférieurs aux prévisions

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11 mai - ** L'action de la société de télésanté Hims & Hers Health HIMS.N a reculé de 8 % à 26,91 $ en début d'après-midi

** La société affiche une perte de 40 cents par action au premier trimestre, contre une estimation moyenne des analystes tablant sur un bénéfice de 4 cents par action - données LSEG

** Le chiffre d'affaires trimestriel de la société, à 608,10 millions de dollars, est inférieur aux prévisions moyennes des analystes, qui s'élevaient à 616,85 millions de dollars

** La société annonce une perte nette de 92,1 millions de dollars au premier trimestre, contre un bénéfice de 49,5 millions de dollars un an plus tôt

** La société relève ses prévisions de chiffre d'affaires annuel à 2,8-3,0 milliards de dollars, contre 2,7-2,9 milliards de dollars précédemment

** Compte tenu de l'évolution de la séance, l'action affiche une baisse d'environ 10 % depuis le début de l'année