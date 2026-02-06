 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Hims & Hers en baisse après la décision de la FDA de restreindre les ingrédients GLP-1 utilisés dans les préparations magistrales non approuvées
information fournie par Reuters 06/02/2026 à 23:23

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 février - ** Les actions de Hims & Hers HIMS.N en baisse de 14,1 % à 19,76 $ après la cloche

** La FDA américaine prévoit de restreindre les ingrédients GLP-1 utilisés dans les médicaments composés non approuvés que des sociétés telles que Hims & Hers ont commercialisés comme alternatives aux traitements autorisés, citant des préoccupations concernant la qualité, la sécurité et les violations potentielles de la loi fédérale

** La FDA indique qu'elle prend également des mesures pour lutter contre la publicité et le marketing trompeurs destinés directement aux consommateurs, à la suite de lettres d'avertissement envoyées à l'automne 2025

** Entre-temps, Mike Stuart, conseiller général du ministère américain de la santé et des services sociaux, a déclaré qu'il avait transmis co au ministère de la justice pour qu'il enquête sur des violations potentielles

** Co a déclaré jeudi à qu'elle commencerait à offrir des copies de la nouvelle pilule Wegovy de Novo Nordisk

NOVOb.CO à un prix de lancement de 49 $ par mois, soit environ 100 $ de moins que le nom de marque, ce qui a incité Novo Nordisk à déclarer qu'elle intenterait une action en justice

** Le HIMS a augmenté de 34,3 % en 2025

Valeurs associées

HIMS&HERS HLTH RG-A
23,015 USD NYSE -1,94%
NOVO-NORDISK B
1 194,750 DKK LSE 0,00%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Les légendes italiennes du ski Deborah Compagnoni et Alberto Tomba allument la vasque olympique sous l'Arc de la paix à Milan, lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux de Milan Cortina, le 6 février 2026 ( POOL / Jamie Squire )
    Andiamo! L'Italie lance ses JO d'hiver avec une cérémonie qui célèbre l'harmonie
    information fournie par AFP 06.02.2026 23:54 

    C'est parti: l'Italie a lancé vendredi soir les Jeux olympiques d'hiver de Milan Cortina avec une cérémonie d'ouverture tenue simultanément sur quatre sites, du mythique stade San Siro aux villages alpins de Cortina, Predazzo et Livigno, pour célébrer "l'harmonie" ... Lire la suite

  • Inauguration de l'unité pilote de recyclage de batteries - Projet ReLieVe à Trappes
    Eramet suspend son directeur financier-FT
    information fournie par Reuters 06.02.2026 22:53 

    Le groupe minier français Eramet a suspendu son directeur financier Abel Martins-Alexandre, quelques jours après avoir remercié son directeur général en ‍raison de désaccords sur les "méthodes de fonctionnement", a rapporté vendredi le Financial Times, citant des ... Lire la suite

  • Le ministre syrien de la Justice, Mazhar al-Wais (g), et le vice-Premier ministre libanais, Tarek Metri (d), signent un accord d'échange de prisonniers à Beyrouth, le 6 février 2026 ( AFP / JOSEPH EID )
    Le Liban et la Syrie signent un accord sur le transfert de prisonniers syriens
    information fournie par AFP 06.02.2026 22:49 

    Le Liban a signé vendredi un accord avec la Syrie pour lui remettre quelque 300 prisonniers syriens, une mesure censée ouvrir une nouvelle page entre les deux pays aux relations tendues par le passé. Gouvernée pendant des dizaines d'années par le clan Assad, la ... Lire la suite

  • Un opérateur à la Bourse de New York le 23 janvier 2026 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )
    Wall Street en forte hausse pour terminer une semaine agitée
    information fournie par AFP 06.02.2026 22:46 

    La Bourse de New York a clôturé sur les chapeaux de roue vendredi, le Dow Jones s'offrant même un record au-delà des 50.000 points, à l'issue d'une semaine marquée par de fortes turbulences dans le secteur technologique. Le Dow Jones a grimpé de 2,47% à 50.115,67 ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank