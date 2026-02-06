Hims & Hers en baisse après la décision de la FDA de restreindre les ingrédients GLP-1 utilisés dans les préparations magistrales non approuvées

6 février - ** Les actions de Hims & Hers HIMS.N en baisse de 14,1 % à 19,76 $ après la cloche

** La FDA américaine prévoit de restreindre les ingrédients GLP-1 utilisés dans les médicaments composés non approuvés que des sociétés telles que Hims & Hers ont commercialisés comme alternatives aux traitements autorisés, citant des préoccupations concernant la qualité, la sécurité et les violations potentielles de la loi fédérale

** La FDA indique qu'elle prend également des mesures pour lutter contre la publicité et le marketing trompeurs destinés directement aux consommateurs, à la suite de lettres d'avertissement envoyées à l'automne 2025

** Entre-temps, Mike Stuart, conseiller général du ministère américain de la santé et des services sociaux, a déclaré qu'il avait transmis co au ministère de la justice pour qu'il enquête sur des violations potentielles

** Co a déclaré jeudi à qu'elle commencerait à offrir des copies de la nouvelle pilule Wegovy de Novo Nordisk

NOVOb.CO à un prix de lancement de 49 $ par mois, soit environ 100 $ de moins que le nom de marque, ce qui a incité Novo Nordisk à déclarer qu'elle intenterait une action en justice

** Le HIMS a augmenté de 34,3 % en 2025