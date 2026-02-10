Hims & Hers chute après que Novo Nordisk ait poursuivi le groupe pour violation de brevet

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 février - ** Les actions de la société de télésanté Hims & Hers Health HIMS.N chutent de 3 % à 18,74 $ avant le marché

** Le fabricant danois de médicaments Novo Nordisk

NOVOb.CO a intenté lundi une action en justice contre HIMS pour violation de brevet sur le semaglutide, l'ingrédient actif de sa pilule amaigrissante à succès Wegovy

** HIMS retire également sa version composée de semaglutide à 49 $ après l'examen minutieux de l'autorité de réglementation sanitaire américaine

** L'action HIMS a chuté pendant 7 jours consécutifs

** À la dernière clôture, les actions de HIMS ont baissé de 40,5 % depuis le début de l'année