 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Hims & Hers chute après que Novo Nordisk ait poursuivi le groupe pour violation de brevet
information fournie par Reuters 10/02/2026 à 12:30

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 février - ** Les actions de la société de télésanté Hims & Hers Health HIMS.N chutent de 3 % à 18,74 $ avant le marché

** Le fabricant danois de médicaments Novo Nordisk

NOVOb.CO a intenté lundi une action en justice contre HIMS pour violation de brevet sur le semaglutide, l'ingrédient actif de sa pilule amaigrissante à succès Wegovy

** HIMS retire également sa version composée de semaglutide à 49 $ après l'examen minutieux de l'autorité de réglementation sanitaire américaine

** L'action HIMS a chuté pendant 7 jours consécutifs

** À la dernière clôture, les actions de HIMS ont baissé de 40,5 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

HIMS&HERS HLTH RG-A
19,330 USD NYSE -16,01%
NOVO-NORDISK B
1 194,750 DKK LSE 0,00%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank