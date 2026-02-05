Hims and Hers Health lance une copie composée de la pilule Wegovy à 49 dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour avec le mouvement des actions au paragraphe 2, Novo au paragraphe 8) par Amina Niasse

La société de télésanté en ligne Hims and Hers Health HIMS.N commencera à offrir des copies composées de la nouvelle pilule Wegovy de Novo Nordisk à un prix de lancement de 49 $ par mois, a déclaré la société jeudi, soit environ 100 $ de moins que le nom de marque.

Les actions de Novo Nordisk ont accentué leurs pertes en début de matinée et ont perdu 6 % après l'annonce de la nouvelle. La version composée du traitement de Hims est fabriquée à partir du même ingrédient actif, le semaglutide, que celle du fabricant danois Novo Nordisk. Après le paiement unique moins élevé, les patients de Hims ayant un abonnement de cinq mois paieront 99 dollars par mois par la suite, contre 199 dollars pour Novo.

Les patients ayant souscrit un abonnement de plus courte durée paieront davantage par mois, mais moins sur la durée de leur plan de traitement, l'abonnement de trois mois s'élevant à 277 dollars. Tous les traitements sont payés d'avance dans leur intégralité.

Selon Hims, le traitement peut être adapté aux patients qui souhaitent éviter les effets secondaires ou qui préfèrent la pilule à l'option injectable.

"Nous sommes ravis de trouver des moyens de continuer à proposer des traitements de marque sur la plateforme dans toutes les spécialités. Plus de choix sur la plateforme est la meilleure chose pour les clients partout dans le monde", a déclaré Andrew Dudum, directeur général de Hims, dans un communiqué.

Novo a lancé le médicament au début du mois de janvier et a constaté une forte demande aux États-Unis, où il est disponible sur son site Web de paiement direct au consommateur.

Un porte-parole de Novo Nordisk n'était pas immédiatement disponible pour un commentaire.

NOVO A MIS EN GARDE CONTRE LA PRESSION SUR LES PRIX

Mercredi, Novo a déclaré que la pression sur les prix était sans précédent , car les clients se sont tournés vers le marché du paiement en espèces et les assureurs ont exigé des rabais importants après avoir accepté de baisser les prix à la demande de l'administration Trump, ce qui a fait chuter ses actions. Elle est également confrontée à la concurrence d'Eli Lilly LLY.N , qui espère lancer sa propre pilule dans quelques mois.

Novo et Hims ont conclu un partenariat en 2025 permettant à Hims de vendre l'injectable Wegovy, mais les deux sociétés se sont séparées, Novo affirmant que Hims avait commercialisé à tort des copies de Wegovy. Dudum, de Hims, a accusé Novo de tenter de contrôler la manière dont les cliniciens de Hims prennent leurs décisions.

Les préparations magistrales, dans lesquelles les pharmacies mélangent des ingrédients pour copier un médicament mais à des dosages différents, sont autorisées aux États-Unis et prospèrent même si des copies de la version de marque sont facilement disponibles. Hims vend actuellement des versions composées du Wegovy injectable.

En septembre, la Food and Drug Administration a adressé un avertissement à Hims concernant la commercialisation de semaglutide composé, déclarant que des allégations telles que "même ingrédient actif qu'Ozempic et Wegovy" sont trompeuses, car les médicaments composés ne sont pas approuvés par la FDA. En 2025, Hims a doublé la taille de ses installations à New Albany, dans l'Ohio. La société a déclaré jeudi que l'expansion lui permettait de fournir des traitements à un prix inférieur.

Novo Nordisk a déclaré que les États devraient limiter la fabrication en masse de copies de médicaments amaigrissants afin de protéger la sécurité des patients.