 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Hims and Hers Health lance une copie composée de la pilule Wegovy à 49 dollars
information fournie par Reuters 05/02/2026 à 14:51

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour avec le mouvement des actions au paragraphe 2, Novo au paragraphe 8) par Amina Niasse

La société de télésanté en ligne Hims and Hers Health HIMS.N commencera à offrir des copies composées de la nouvelle pilule Wegovy de Novo Nordisk à un prix de lancement de 49 $ par mois, a déclaré la société jeudi, soit environ 100 $ de moins que le nom de marque.

Les actions de Novo Nordisk ont accentué leurs pertes en début de matinée et ont perdu 6 % après l'annonce de la nouvelle. La version composée du traitement de Hims est fabriquée à partir du même ingrédient actif, le semaglutide, que celle du fabricant danois Novo Nordisk. Après le paiement unique moins élevé, les patients de Hims ayant un abonnement de cinq mois paieront 99 dollars par mois par la suite, contre 199 dollars pour Novo.

Les patients ayant souscrit un abonnement de plus courte durée paieront davantage par mois, mais moins sur la durée de leur plan de traitement, l'abonnement de trois mois s'élevant à 277 dollars. Tous les traitements sont payés d'avance dans leur intégralité.

Selon Hims, le traitement peut être adapté aux patients qui souhaitent éviter les effets secondaires ou qui préfèrent la pilule à l'option injectable.

"Nous sommes ravis de trouver des moyens de continuer à proposer des traitements de marque sur la plateforme dans toutes les spécialités. Plus de choix sur la plateforme est la meilleure chose pour les clients partout dans le monde", a déclaré Andrew Dudum, directeur général de Hims, dans un communiqué.

Novo a lancé le médicament au début du mois de janvier et a constaté une forte demande aux États-Unis, où il est disponible sur son site Web de paiement direct au consommateur.

Un porte-parole de Novo Nordisk n'était pas immédiatement disponible pour un commentaire.

NOVO A MIS EN GARDE CONTRE LA PRESSION SUR LES PRIX

Mercredi, Novo a déclaré que la pression sur les prix était sans précédent , car les clients se sont tournés vers le marché du paiement en espèces et les assureurs ont exigé des rabais importants après avoir accepté de baisser les prix à la demande de l'administration Trump, ce qui a fait chuter ses actions. Elle est également confrontée à la concurrence d'Eli Lilly LLY.N , qui espère lancer sa propre pilule dans quelques mois.

Novo et Hims ont conclu un partenariat en 2025 permettant à Hims de vendre l'injectable Wegovy, mais les deux sociétés se sont séparées, Novo affirmant que Hims avait commercialisé à tort des copies de Wegovy. Dudum, de Hims, a accusé Novo de tenter de contrôler la manière dont les cliniciens de Hims prennent leurs décisions.

Les préparations magistrales, dans lesquelles les pharmacies mélangent des ingrédients pour copier un médicament mais à des dosages différents, sont autorisées aux États-Unis et prospèrent même si des copies de la version de marque sont facilement disponibles. Hims vend actuellement des versions composées du Wegovy injectable.

En septembre, la Food and Drug Administration a adressé un avertissement à Hims concernant la commercialisation de semaglutide composé, déclarant que des allégations telles que "même ingrédient actif qu'Ozempic et Wegovy" sont trompeuses, car les médicaments composés ne sont pas approuvés par la FDA. En 2025, Hims a doublé la taille de ses installations à New Albany, dans l'Ohio. La société a déclaré jeudi que l'expansion lui permettait de fournir des traitements à un prix inférieur.

Novo Nordisk a déclaré que les États devraient limiter la fabrication en masse de copies de médicaments amaigrissants afin de protéger la sécurité des patients.

Valeurs associées

ELI LILLY & CO
1 073,470 USD NYSE -3,09%
HIMS&HERS HLTH RG-A
26,670 USD NYSE +9,53%
NOVO-NORDISK B
1 194,750 DKK LSE 0,00%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Les mobil-homes du village olympique des Jeux de Milan Cortina, le 3 février 2026 à Cortina d'Ampezzo ( AFP / Odd ANDERSEN )
    JO-2026: Benvenuti au village olympique de Cortina, "fonctionnel" et cosy
    information fournie par AFP 05.02.2026 15:47 

    La neige tombée en abondance recouvre les sommets découpés des Dolomites, et de timides rayons de soleil se mêlent aux derniers flocons au milieu des interminables rangées de mobil-homes. Au village olympique de Cortina, le décor, provisoire, est planté à la veille ... Lire la suite

  • Un panneau indiquant Wall Street près de la Bourse de New York le 12 janvier 2026 ( AFP / ANGELA WEISS )
    Wall Street recule, la pression sur la tech s'intensifie
    information fournie par AFP 05.02.2026 15:39 

    La Bourse de New York a ouvert en baisse jeudi, souffrant à nouveau des inquiétudes autour des valeurs technologiques, moteurs du marché ces dernières années, malgré les bons résultats d' Alphabet , la maison mère de Google. Dans les premiers échanges, le Dow Jones ... Lire la suite

  • Le Premier ministre britannique Keir Starmer fait un discours à Saint Leonards-on-Sea, dans le sud-est de l'Angleterre, le 5 février 2026 ( POOL / Peter Nicholls )
    Affaire Epstein/Mandelson: Starmer s'excuse mais entend rester à Downing Street
    information fournie par AFP 05.02.2026 15:21 

    Le Premier ministre britannique Keir Starmer s'est excusé jeudi pour avoir nommé Peter Mandelson ambassadeur à Washington malgré ses liens avec le criminel sexuel Jeffrey Epstein mais s'est dit déterminé à rester à Downing Street, alors que son avenir politique ... Lire la suite

  • Ursula von der Leyen à Bruxelles, en Belgique, le 22 janvier 2026. ( AFP / NICOLAS TUCAT )
    Commerce : après le Mercosur, l'UE proche de sceller un accord avec l'Australie
    information fournie par Boursorama avec Media Services 05.02.2026 15:20 

    L'Union européenne espère éviter une nouvelle levée de boucliers des agriculteurs, déjà en colère contre l'accord commercial avec les pays latino-américains du Mercosur. L'Union européenne poursuit sa politique de diversification de ses partenariats commerciaux. ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank