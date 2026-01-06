Hilton supprime un hôtel à Minneapolis en raison de l'annulation de réservations pour l'ICE

Hilton Worldwide Holdings HLT.N

HLT.N a retiré de son système un hôtel de Minneapolis qui avait refusé d'accepter les réservations des agents de l'immigration et des douanes, a déclaré l'opérateur hôtelier mardi.

Un hôtel Hampton Inn, une marque Hilton, situé à l'extérieur de Minneapolis, dans le Minnesota, a refusé d'accueillir des agents de l'ICE, a indiqué le département de la sécurité intérieure dans un message publié lundi sur la plateforme de médias sociaux X.

L'administration Trump a augmenté le nombre d'agents dans la région après des allégations de fraude impliquant des immigrés somaliens.

"Nous prenons des mesures immédiates pour retirer cet hôtel de nos systèmes. Hilton est - et a toujours été - un lieu accueillant pour tous", a déclaré la société sur X.

Elle a fait ces commentaires après la publication sur X, mardi, d'une vidéo montrant des agents de l'ICE se voyant à nouveau refuser des chambres au Hampton Inn de Lakeview, après que Hilton et l'exploitant indépendant de l'hôtel se soient excusés pour un premier incident.

"Une vidéo récente soulève clairement des inquiétudes quant au fait qu'ils ne respectent pas nos normes et nos valeurs", a déclaré Hilton. Dans une déclaration précédente, Hilton a indiqué que l'établissement était détenu et exploité de manière indépendante.

La secrétaire adjointe du ministère de la sécurité intérieure, Tricia McLaughlin, a déclaré que le ministère se félicitait de la décision prise mardi par Hilton.

"Les pratiques commerciales discriminatoires visant le DHS et sapant délibérément l'application de la loi fédérale sont anti-américaines et ont des conséquences commerciales réelles", a-t-elle déclaré dans un communiqué.

Everpeak Hospitality, qui gère le Hampton Inn, n'était pas immédiatement disponible pour commenter la vidéo mardi. Elle a déclaré lundi qu'elle était en contact avec les clients concernés pour s'assurer qu'ils étaient logés.

"Nous ne pratiquons aucune discrimination à l'encontre de personnes ou d'agences et nous nous excusons auprès des personnes concernées", a déclaré l'entreprise sur son site web.

Mme McLaughlin a déclaré sur X que l'agence n'avait pas eu de nouvelles d'Everpeak Hospitality.

Le DHS avait déclaré lundi qu'après que des agents de l'ICE eurent réservé des chambres en utilisant les courriels et les tarifs officiels du gouvernement, un membre du personnel de l'hôtel Hampton Inn avait annulé leurs réservations le 2 janvier.

"Nous n'autorisons aucun agent de l'ICE ou d'immigration à séjourner dans notre établissement", peut-on lire dans un courriel de l'hôtel publié sur X par le DHS.

Les actions de l'opérateur hôtelier ont augmenté de 1,87 % dans la matinée, après avoir baissé de 2,46 % à la clôture lundi.