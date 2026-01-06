 Aller au contenu principal
Hilton retire de son système l'hôtel de Minneapolis qui avait annulé une réservation pour des agents de l'immigration
information fournie par Reuters 06/01/2026 à 15:59

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Hilton HLT.N a supprimé de son système l'hôtel de Minneapolis qui avait annulé la réservation pour des agents de l'immigration et des douanes un jour plus tôt, a indiqué la chaîne hôtelière dans un message sur X mardi.

HILTN WRLD HLDGS
290,043 USD NYSE +1,48%
