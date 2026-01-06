Hilton retire de son système l'hôtel de Minneapolis qui avait annulé une réservation pour des agents de l'immigration

Hilton HLT.N a supprimé de son système l'hôtel de Minneapolis qui avait annulé la réservation pour des agents de l'immigration et des douanes un jour plus tôt, a indiqué la chaîne hôtelière dans un message sur X mardi.