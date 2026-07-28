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Hilton relève son objectif de RevPAR grâce à la demande dans les hôtels de luxe
information fournie par Reuters 28/07/2026 à 12:24
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Hilton Worldwide Holdings HLT.N a relevé mardi ses prévisions de croissance de revenu par chambre disponible (RevPAR) pour 2026, la demande pour ses établissements de luxe restant soutenue.

Les ménages les plus aisés ont continué à dépenser pour les prestations de luxe du groupe hôtelier américain, malgré des pressions inflationnistes persistantes et un recul des revenus.

La Coupe du monde de la Fifa, qui s'est déroulée aux États-Unis, au Canada et au Mexique, a également stimulé le tourisme dans la région et les tarifs pratiqués par les hôteliers au cours du trimestre.

Le RevPAR - un indicateur clé du secteur hôtelier - de Hilton a augmenté au deuxième trimestre dans ses hôtels de milieu de gamme et économiques, ainsi que dans ses établissements de luxe tels que LXR et Conrad.

L'opérateur hôtelier prévoit que le RevPAR, qui mesure le tarif journalier moyen et le taux d'occupation, progresse de 3% à 3,5% pour l'exercice 2026, contre une prévision antérieure comprise entre 2% et 3%. Le groupe avait déjà relevé son objectif en avril.

(Rédigé par Anshuman Tripathy à Bangalore, version française Etienne Breban, édité par Benoit Van Overstraeten)

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