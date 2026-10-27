Hilton relève ses prévisions de croissance annuelle de RevPAR, grâce à une demande touristique soutenue aux États-Unis

On aperçoit le logo de l'hôtel Hilton à Batoumi

Le groupe ‌hôtelier Hilton Worldwide Holdings a relevé mardi ses ​prévisions annuelles de croissance du revenu par chambre disponible (RevPAR), misant sur une demande résiliente aux ​États-Unis.

Les consommateurs aisés ont continué de dépenser dans les ​établissements de luxe, tandis que ⁠la demande pour les hôtels de milieu ‌de gamme et économiques s’est également améliorée au cours du trimestre. Les ​voyages de ‌loisirs demeurent, malgré une inflation persistante ⁠et les incertitudes géopolitiques, notamment le conflit au Moyen-Orient.

Les voyages d’affaires gardent également un rythme ⁠soutenu, ce qui ‌a profité aux chaînes hôtelières telles ⁠que Hilton.

Selon l’Association américaine du voyage (U.S. ‌Travel Association), les dépenses liées aux ⁠voyages aux États-Unis ont progressé de 2,5% ⁠en août ‌sur un an.

Le revenu par chambre disponible des ​établissements de luxe ‌du groupe, notamment Waldorf Astoria et LXR, a augmenté respectivement de ​13,9% et de 14,3% au cours du trimestre.

Le groupe basé à McLean, ⁠en Virginie, prévoit désormais une croissance de son revenu par chambre disponible comprise entre 4% et 4,5% pour l’exercice 2026, contre une précédente fourchette de 3 %à 3,5%.

(Reportage Anshuman Tripathy, version ​française Elena Smirnova)